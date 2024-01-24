Смотрин Матвей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрин Матвей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смотрин Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Смотрин Филимон Матвеевич

Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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