Смотрин Матвей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смотрин Марк
Рождение ребёнка
1857
Сын: Смотрин Филимон Матвеевич
Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотрин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотрин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Смотрина Татьяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно