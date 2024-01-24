Смотрин Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрин Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смотрин Матвей Маркович

Мать: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
29.07.1883

Дочь: Смотрина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Смотрина Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Смотрин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смотрина Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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