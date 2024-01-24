Смотрин Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1883
Дочь: Смотрина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1891
Дочь: Смотрина Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1893
Мать ребёнка: Смотрина Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно