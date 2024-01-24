Смотрина Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Смотрин Филимон Матвеевич
Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотрин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотрин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович
Смерть
1900