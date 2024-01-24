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Смотрина Татьяна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Смотрин Филимон Матвеевич

Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотрин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Смотрин Матвей Маркович

Смерть
1900
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