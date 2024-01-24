Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889
Бракосочетание
1905 или 1907
Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Смотрина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Смотрина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
06.05.1913
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Смотрина Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Смотрина Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
06.11.1916
Мать ребёнка: Смотрина Мария Гаврииловна
Смерть
Неизвестно