Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889

Отец: Смотрин Филимон Матвеевич

Мать: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Бракосочетание
1905 или 1907

Жена: Смотрина Дарья Алексеевна

Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Смотрина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Смотрина Дарья Алексеевна

Бракосочетание
06.05.1913

Жена: Смотрина Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Смотрина Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Смотрина Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
06.11.1916

Сын: Смотрин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Смотрина Мария Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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