Смотрина Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1905 или 1907
Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович
Смерть
1910