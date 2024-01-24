Смотрина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрина Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905 или 1907

Муж: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Смотрина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Смерть
1910
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