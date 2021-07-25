Молчанова (Коваленко) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Коваленко) Антонина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1938

Дата смерти

25.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1938

Отец: Коваленко Ефим Ермолаевич

Мать: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
21.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Александр Иванович

Смерть
25.07.2021
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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