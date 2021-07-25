Молчанова (Коваленко) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1938
Дата смерти25.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1938
Рождение ребёнка
21.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно