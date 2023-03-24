Коваленко (Пархоменко) Полина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и 1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898
Отец: Пархоменко Терентий Максимович
Мать: Пархоменко Мария
Рождение ребёнка
14.10.1921
Дочь: Цыхонина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
02.06.1924
Дочь: Згонник Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коваленко Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Молчанова Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Новоосиново, Харківська область
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно