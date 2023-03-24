Коваленко (Пархоменко) Полина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Пархоменко) Полина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и 1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898

Отец: Пархоменко Терентий Максимович

Мать: Пархоменко Мария

Рождение ребёнка
14.10.1921

Дочь: Цыхонина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
02.06.1924

Дочь: Згонник Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Коваленко Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Молчанова Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
17.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Новоосиново, Харківська область
Смерть
1976
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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