Молчанов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молчанов Александр Иванович

Мать: Молчанова Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
06.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
26.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2018
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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