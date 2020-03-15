Молчанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1939
Дата смерти15.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчанова Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Антонина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2020
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край