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Молчанов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1939

Дата смерти

15.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Антонина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Антонина Ефимовна

Смерть
15.03.2020
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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