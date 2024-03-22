Коваленко Ефим Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ефим Ермолаевич

Место рождения

Новоосиново, Харківська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Коваленко Ермолай

Мать: Коваленко Анна

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
14.10.1921

Дочь: Цыхонина Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
02.06.1924

Дочь: Згонник Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Коваленко Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Молчанова Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
17.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна

Новоосиново, Харківська область
Смерть
07.02.1956
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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