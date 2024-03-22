Коваленко Ефим Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти07.02.1956
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Коваленко Ермолай
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
14.10.1921
Дочь: Цыхонина Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Рождение ребёнка
02.06.1924
Дочь: Згонник Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коваленко Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Молчанова Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Рождение ребёнка
17.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Полина Терентьевна
Смерть
07.02.1956
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область