Цыхонина (Коваленко) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Владимировна
Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыхонин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966