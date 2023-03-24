Цыхонина (Коваленко) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыхонина (Коваленко) Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: Коваленко Ефим Ермолаевич

Мать: Коваленко Полина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Владимировна

Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыхонин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Цыхонин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыхонин Владимир Михайлович

Смерть
1966
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