Цыхонин Владимир Михайлович
Место рожденияС. Ольговка, Ижморский район Новосибирской области
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Ольговка, Ижморский район Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Владимировна
Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыхонин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно