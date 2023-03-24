Цыхонин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыхонин Владимир Михайлович

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Место рождения

С. Ольговка, Ижморский район Новосибирской области

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Ольговка, Ижморский район Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Владимировна

Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыхонин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Цыхонина Александра Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыхонина Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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