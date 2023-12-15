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Чуйков Василий Михайлович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 04.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1862

Отец: Чуйков Михаил Емельянович

Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881

Жена: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Рождение ребёнка
12.11.1881

Дочь: (Чуйкова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Чуйков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1890

Дочь: (Чуйкова) Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1894

Сын: Чуйков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Чуйков Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Чуйков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Чуйков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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