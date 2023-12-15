Чуйков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1862
Отец: Чуйков Михаил Емельянович
Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881
Рождение ребёнка
12.11.1881
Дочь: (Чуйкова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
24.09.1883
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
26.04.1890
Дочь: (Чуйкова) Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
01.09.1894
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
11.04.1896
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
08.10.1899
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Рождение ребёнка
02.06.1908
Мать ребёнка: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна