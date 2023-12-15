Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна
Место рождения
Дата рождения13.01.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881
Рождение ребёнка
12.11.1881
Дочь: (Чуйкова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1883
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1890
Дочь: (Чуйкова) Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1894
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1896
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1899
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1908
Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович