Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Место рождения

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881

Муж: Чуйков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1881

Дочь: (Чуйкова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Чуйков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1890

Дочь: (Чуйкова) Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1894

Сын: Чуйков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Чуйков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Чуйков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Чуйков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Чуйков Василий Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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