Чуйков Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: (Чуйкова) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Чуйкова) Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1912
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.01.1914
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: (Чуйкова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна