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Чуйков Сергей Васильевич

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883

Отец: Чуйков Василий Михайлович

Мать: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: (Чуйкова) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Чуйкова) Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Чуйков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1914

Сын: Чуйков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: (Чуйкова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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