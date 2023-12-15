Чуйков Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1914
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: (Чуйкова) Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна
Рождение ребёнка
23.10.1916
Дочь: (Чуйкова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна