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Чуйков Трофим Васильевич

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1896

Отец: Чуйков Василий Михайлович

Мать: Чуйкова (Дахина) Ксения Карповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1914

Жена: Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: (Чуйкова) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1916

Дочь: (Чуйкова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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