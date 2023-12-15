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Чуйкова Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

25.06.1902

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чуйкова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
17.06.1858

Сын: Чуйков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Чуйков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
Около 04.03.1862

Сын: Чуйков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Чуйков Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1866

Дочь: (Чуйкова) Соломония Михайловна

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
17.02.1870

Сын: Чуйков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Чуйков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Чуйков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1876

Сын: Чуйков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1878

Сын: Чуйков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.06.1902
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
26.06.1902
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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