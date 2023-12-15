Чуйкова Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти25.06.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Чуйкова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
17.06.1858
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
После 1860
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
Около 04.03.1862
Сын: Чуйков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
15.02.1864
Сын: Чуйков Поликарп Михайлович
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
28.07.1866
Дочь: (Чуйкова) Соломония Михайловна
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
17.02.1870
Сын: Чуйков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
20.06.1872
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
20.06.1872
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
17.04.1876
Сын: Чуйков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
15.09.1878
Сын: Чуйков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чуйков Михаил Емельянович
Смерть
25.06.1902
Похороны
26.06.1902