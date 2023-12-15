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Чуйков Михаил Емельянович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1837

Отец: Чуйков Емельян Протасович

Мать: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чуйкова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
17.06.1858

Сын: Чуйков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Чуйков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 04.03.1862

Сын: Чуйков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Чуйков Поликарп Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1866

Дочь: (Чуйкова) Соломония Михайловна

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
17.02.1870

Сын: Чуйков Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Чуйков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Чуйков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1876

Сын: Чуйков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1878

Сын: Чуйков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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