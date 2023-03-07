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Попов Александр Николаевич

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Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

30.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1823

Отец: Попов Николай Ефимович

Мать: Попова Марфа Петровна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Попова Александра Егоровна

Дворянский титул
22.09.1852
перенесен из VI части в I часть ДРК Рязанской губернии неслужащий дворянин
Рождение ребёнка
26.10.1854

Дочь: Попова Параскева Александровна

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Попов Иван Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Попов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Попов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Попов Николай Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
02.08.1867

Сын: Попов Василий Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
20.03.1871

Сын: Попов Гаврила Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Крещение
Неизвестно
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемник подпоручик Еропкин Степан Артемьевич
Смерть
Неизвестно
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