Попов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1823
Отец: Попов Николай Ефимович
Мать: Попова Марфа Петровна
Бракосочетание
04.02.1851
Дворянский титул
22.09.1852
перенесен из VI части в I часть ДРК Рязанской губернии неслужащий дворянин
Рождение ребёнка
26.10.1854
Дочь: Попова Параскева Александровна
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
18.02.1856
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Попов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
10.03.1862
Сын: Попов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
08.05.1864
Сын: Попов Николай Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
02.08.1867
Сын: Попов Василий Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
20.03.1871
Сын: Попов Гаврила Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Крещение
Неизвестно
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемник подпоручик Еропкин Степан Артемьевич
Смерть
Неизвестно