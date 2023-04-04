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Попов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1859

Дата смерти

05.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1859

Отец: Попов Александр Николаевич

Мать: Попова Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна Мироновна

Военная служба
Неизвестно
ефрейтор
Крещение
21.11.1859
Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: Федор Ефимович Шарапов и дочь поручика Варвара Алексеевна Хомутская
Дворянский титул
22.01.1868
причислен к роду отца
Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Попова Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1894

Дочь: Попова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1897

Дочь: Попова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Попов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
05.03.1904

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