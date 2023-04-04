Попов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1859
Дата смерти05.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1859
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Татьяна Мироновна
Военная служба
Неизвестно
ефрейтор
Крещение
21.11.1859
Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: Федор Ефимович Шарапов и дочь поручика Варвара Алексеевна Хомутская
Дворянский титул
22.01.1868
причислен к роду отца
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Попова Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна
Рождение ребёнка
10.05.1894
Дочь: Попова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна
Рождение ребёнка
12.04.1897
Дочь: Попова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна
Рождение ребёнка
13.09.1899
Мать ребёнка: Попова Татьяна Мироновна
Смерть
05.03.1904