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Попова Александра Егоровна

Место рождения

Крутое, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутое, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
дочь дворянина из д. Крутая и с. Яблонево Скопинского уезда
Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1854

Дочь: Попова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Попов Иван Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Попов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Попов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Попов Николай Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1867

Сын: Попов Василий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.03.1871

Сын: Попов Гаврила Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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