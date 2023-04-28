Попова Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь дворянина из д. Крутая и с. Яблонево Скопинского уезда
Бракосочетание
04.02.1851
Рождение ребёнка
26.10.1854
Дочь: Попова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1856
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Попов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1862
Сын: Попов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1864
Сын: Попов Николай Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1867
Сын: Попов Василий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1871
Сын: Попов Гаврила Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно