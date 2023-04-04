Попов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1867
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1867
Крещение
06.08.1867
Покровская церковь восприемники: Федор Ефимов и жена неслужащего дворянина Марка Алексеева Наталья Степановна
Бракосочетание
12.01.1896
Покровская церковь поручители жениха: помещик д. Тонкачево Николай Алексеевич Сукочев и помещик д. Крутая Сергей Маркович Стаханов; по невесте: помещик д.Крутая Михаил Александрович П. и помещик д. Га... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.
Дочь: Дианова (Попова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1904
Дочь: Александрова (Попова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1906
Дочь: Подкидышева (Попова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Стерлигова (Попова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Дворянский титул
23.10.1910
с дочерью Клавдией причислен к роду отца
Рождение ребёнка
09.04.1911
Сын: Попов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Смерть
1944