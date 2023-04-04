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Попов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1867

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1867

Отец: Попов Александр Николаевич

Мать: Попова Александра Егоровна

Крещение
06.08.1867
Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Покровская церковь восприемники: Федор Ефимов и жена неслужащего дворянина Марка Алексеева Наталья Степановна
Бракосочетание
12.01.1896

Жена: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Покровская церковь поручители жениха: помещик д. Тонкачево Николай Алексеевич Сукочев и помещик д. Крутая Сергей Маркович Стаханов; по невесте: помещик д.Крутая Михаил Александрович П. и помещик д. Га... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.

Дочь: Дианова (Попова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1904

Дочь: Александрова (Попова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1906

Дочь: Подкидышева (Попова) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Стерлигова (Попова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Дворянский титул
23.10.1910
с дочерью Клавдией причислен к роду отца
Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Попов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Смерть
1944

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