Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гавердовский Василий Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1896

Муж: Попов Василий Александрович

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Покровская церковь поручители жениха: помещик д. Тонкачево Николай Алексеевич Сукочев и помещик д. Крутая Сергей Маркович Стаханов; по невесте: помещик д.Крутая Михаил Александрович П. и помещик д. Га... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.

Дочь: Дианова (Попова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1904

Дочь: Александрова (Попова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1906

Дочь: Подкидышева (Попова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Стерлигова (Попова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Попов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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