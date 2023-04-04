Попова (Гавердовская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гавердовский Василий Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1896
Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Покровская церковь поручители жениха: помещик д. Тонкачево Николай Алексеевич Сукочев и помещик д. Крутая Сергей Маркович Стаханов; по невесте: помещик д.Крутая Михаил Александрович П. и помещик д. Га... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.
Дочь: Дианова (Попова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1904
Дочь: Александрова (Попова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1906
Дочь: Подкидышева (Попова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Стерлигова (Попова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
09.04.1911
Сын: Попов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно