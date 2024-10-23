село Польное Конобеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Польное Конобеево

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3093Польное Конобеево, с. вл.при р. Цне.14½68420432Церковь православная 1. Больница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Польно-Конобеевская волость
1248. Польное-Конобеево, село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 222, жителей 959, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православная, лавка, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Польно-Канабеевская волость
село Польное-Канабеево323279581313245018531410332[...]

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Польно-Конобеевская волость
село Польно-Конобеево«Лесное-Конобеево» поч.-тел. отделение141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
1156Польное Конобеевосело54°03'с.ш.41°56'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Лесно-Конобеевское сельское поселение
61656445106с Польное Конобеевосело

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