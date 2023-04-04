Попова Татьяна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Попова Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1894
Дочь: Попова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
12.04.1897
Дочь: Попова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1899
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно