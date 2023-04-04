Попова Татьяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Татьяна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Попова Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1894

Дочь: Попова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1897

Дочь: Попова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Попов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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