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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2723Агламазово, с. вл. и каз.при рч. Калузевке.17½16½205751Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1012. Агламазово, село бывшее государственное, дворов 8, жителей 30, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Агламазово село5265при реке Калузинке432931601312210НагайскоеЦерк. кам., шк., каз. вин. лавка и кузница
При цер. с. Агламазове пос. цер. прич.5266при реке Калузинке—417211312210Нагайское
Баклагиной влад. усадьба5267при реке Калузинке—4481312210Нагайское