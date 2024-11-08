село Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Агламазово

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2723Агламазово, с. вл. и каз.при рч. Калузевке.17½16½205751Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
1012. Агламазово, село бывшее государственное, дворов 8, жителей 30, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
Агламазово село5265при реке Калузинке432931601312210НагайскоеЦерк. кам., шк., каз. вин. лавка и кузница
При цер. с. Агламазове пос. цер. прич.5266при реке Калузинке417211312210Нагайское
Баклагиной влад. усадьба5267при реке Калузинке4481312210Нагайское

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