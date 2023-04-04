Попова (Еропкина) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1823
Сын: Попов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
18.06.1831
Отец ребёнка: Попов Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно