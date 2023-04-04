Попова (Еропкина) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Еропкина) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1823

Сын: Попов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Ефимович

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1831

Сын: Попов Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Ефимович

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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