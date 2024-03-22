Попов Леонтий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1831
Отец: Попов Николай Ефимович
Мать: Попова Марфа Петровна
Крещение
18.06.1831
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемник канцелярист Еропкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
02.04.1860
Дочь: Попова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Попова Авдотья (Евдокия) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно