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Попов Леонтий Николаевич

Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

18.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1831

Отец: Попов Николай Ефимович

Мать: Попова Марфа Петровна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.06.1831
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемник канцелярист Еропкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
02.04.1860

Дочь: Попова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Попова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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