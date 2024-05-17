Родионов Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1906
Дата смерти08.11.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906
Отец: Родионов Яков
Мать: Родионова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: Родионова Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Волох (Родионова) Раиса Егоровна
Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна
Смерть
08.11.1962
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область