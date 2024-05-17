Родионов Егор Яковлевич 23.04.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионов Егор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1906

Дата смерти

08.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906

Отец: Родионов Яков

Мать: Родионова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: Родионова Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Волох (Родионова) Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Смерть
08.11.1962
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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