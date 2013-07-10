Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна 01.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

01.05.1936

Дата смерти

10.07.2013

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: Родионов Егор Яковлевич

Мать: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковецкий Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковецкий Николай Егорович

Смерть
10.07.2013
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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