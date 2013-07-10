Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1936
Дата смерти10.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковецкий Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2013
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область