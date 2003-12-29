Волох (Родионова) Раиса Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1938
Дата смерти29.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Рождение ребёнка
02.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волох Валерий Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волох Валерий Павлович
Смерть
29.12.2003