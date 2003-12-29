Волох (Родионова) Раиса Егоровна 01.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волох (Родионова) Раиса Егоровна

Место рождения

Шымкент

Дата рождения

01.03.1938

Дата смерти

29.12.2003

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: Родионов Егор Яковлевич

Мать: Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волох Валерий Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волох Валерий Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
29.12.2003
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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