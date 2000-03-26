Родионова (Киреева) Варвара Андреевна 10.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова (Киреева) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

26.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Киреев Андрей Карпович

Мать: Киреева (Новикова) Надежда Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: Родионова Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Волох (Родионова) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич

Смерть
26.03.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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