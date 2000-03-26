Родионова (Киреева) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти26.03.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: Родионова Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Маковецкая (Родионова) Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Волох (Родионова) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Родионов Егор Яковлевич
Смерть
26.03.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область