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Сороковой Алексей Парфениев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Сороковой Парфений Исаакиев

Мать: Сороковая Матрена Степанова

Бракосочетание
29.04.1884

Жена: Сороковая Анна Карпова

Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Жених: Уволенный в запас канонир 4-й артиллерийской бригады 2-й батареи Алексей Парфениев Сороковой православного вероисповедания, первым браком - 26 лет. Невеста: Московской губернии Коломенског... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова

Рождение ребёнка
27.03.1888

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Сороковой Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.11.1890

Жена: Сороковая Федосья Петрова

Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Жених: Запасный канонир 4-й артиллерийской бригады Московский 2-й гильдии купеческий сын Алексей Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 33 года. Невеста: Московской г... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Сороковая Федосья Петрова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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