Сороковой Алексей Парфениев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Бракосочетание
29.04.1884
Жена: Сороковая Анна Карпова
№ 3. Жених: Уволенный в запас канонир 4-й артиллерийской бригады 2-й батареи Алексей Парфениев Сороковой православного вероисповедания, первым браком - 26 лет. Невеста: Московской губернии Коломенског... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова
Рождение ребёнка
27.03.1888
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Сороковой Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Сороковая Анна Карпова
Бракосочетание
09.11.1890
№ 3. Жених: Запасный канонир 4-й артиллерийской бригады Московский 2-й гильдии купеческий сын Алексей Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 33 года. Невеста: Московской г... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Сороковая Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно