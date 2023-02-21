Сороковая (Мохова) Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: Мохов Петр Филимонов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1890
№ 3. Жених: Запасный канонир 4-й артиллерийской бригады Московский 2-й гильдии купеческий сын Алексей Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 33 года. Невеста: Московской г... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев
Смерть
Неизвестно