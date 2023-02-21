Сороковая (Мохова) Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороковая (Мохова) Федосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Мохов Петр Филимонов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1890

Муж: Сороковой Алексей Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Жених: Запасный канонир 4-й артиллерийской бригады Московский 2-й гильдии купеческий сын Алексей Парфениев Сороковой, православного вероисповедания, вторым браком - 33 года. Невеста: Московской г... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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