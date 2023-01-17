Сороковая (Сороковая) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороковая (Сороковая) Анна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

26.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1884

Муж: Сороковой Алексей Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Жених: Уволенный в запас канонир 4-й артиллерийской бригады 2-й батареи Алексей Парфениев Сороковой православного вероисповедания, первым браком - 26 лет. Невеста: Московской губернии Коломенског... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев

Рождение ребёнка
27.03.1888

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Сороковой Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.06.1890
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От септического заражения крови
Похороны
28.06.1890
Москва, город федерального значения Москва
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