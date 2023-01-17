Сороковая (Сороковая) Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смерти26.06.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1884
№ 3. Жених: Уволенный в запас канонир 4-й артиллерийской бригады 2-й батареи Алексей Парфениев Сороковой православного вероисповедания, первым браком - 26 лет. Невеста: Московской губернии Коломенског... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев
Рождение ребёнка
27.03.1888
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Сороковой Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Сороковой Алексей Парфениев
Смерть
26.06.1890
Причина смерти: От септического заражения крови
Похороны
28.06.1890