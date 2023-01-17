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(Сороковая) Мария Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888

Отец: Сороковой Алексей Парфениев

Мать: Сороковая Анна Карпова

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
29.03.1888
Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Родители: Уволенный в запас канонир 4-й Артиллерийской бригады Алексей Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Карпова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский купеческий... Показать все
Смерть
Неизвестно
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