(Сороковая) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888
Крещение
29.03.1888
№ 3. Родители: Уволенный в запас канонир 4-й Артиллерийской бригады Алексей Парфениев Сороковой и законная жена его Анна Карпова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Московский купеческий... Показать все
Смерть
Неизвестно