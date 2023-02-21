Сороковая Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти13.11.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1854
Сын: Сороковой Николай Парфениев
Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Сороковой Георгий Парфениев
Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев
Рождение ребёнка
20.05.1857
Сын: Сороковой Алексей Парфениев
Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев
Рождение ребёнка
02.11.1866
Сын: Сороковой Михаил Парфениев
Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1902
Москва, город федерального значения Москва
Въ домѣ Сороковаго. Состоящая въ Московскомъ неторгующемъ купечествѣ - купеческая вдова Матрона Стефанова Сороковая - 75 лет. Отъ старческой дряхлости. на Калитниковомъ кладбищѣ Приходскіе: Священникъ... Показать все