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Сороковая Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

13.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1854

Сын: Сороковой Николай Парфениев

Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев

Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Сороковой Георгий Парфениев

Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев

Рождение ребёнка
20.05.1857

Сын: Сороковой Алексей Парфениев

Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев

Рождение ребёнка
02.11.1866

Сын: Сороковой Михаил Парфениев

Отец ребёнка: Сороковой Парфений Исаакиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сороковой Парфений Исаакиев

Смерть
13.11.1902
Москва, город федерального значения Москва
Въ домѣ Сороковаго. Состоящая въ Московскомъ неторгующемъ купечествѣ - купеческая вдова Матрона Стефанова Сороковая - 75 лет. Отъ старческой дряхлости. на Калитниковомъ кладбищѣ Приходскіе: Священникъ... Показать все
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