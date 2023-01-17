Титова (Разницына) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893 ст.
Крещение
20.10.1893 ст.
+ посторонняя крестная мать
Бракосочетание
09.11.1915 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1916 ст.
Отец ребёнка: Титов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1918 ст.
Дочь: Степаносова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно