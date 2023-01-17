Титова (Разницына) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Разницына) Анна Степановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893 ст.

Отец: Разницын Степан Андреевич

Мать: Разницына Леонилла Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
20.10.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
+ посторонняя крестная мать
Бракосочетание
09.11.1915 ст.

Муж: Титов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1916 ст.

Сын: Титов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1918 ст.

Дочь: Степаносова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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