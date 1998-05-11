Титов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1916 ст.

Дата смерти

11.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1916 ст.

Отец: Титов Николай Иванович

Мать: Титова Анна Степановна

Крещение
05.08.1916 ст.
Крещение
05.08.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Павловна

Смерть
11.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
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