Титов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1916 ст.
Дата смерти11.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1916 ст.
Отец: Титов Николай Иванович
Мать: Титова Анна Степановна
Крещение
05.08.1916 ст.
Крещение
05.08.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Павловна
Смерть
11.05.1998