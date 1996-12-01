Степаносова (Титова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1918 ст.
Дата смерти?.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1918 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1944
Сын: Степаносов Владимир Рубенович
Отец ребёнка: Степаносов Рубен Бедросович
Рождение ребёнка
04.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаносов Рубен Бедросович
Смерть
?.12.1996