Степаносова (Титова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаносова (Титова) Ирина Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1918 ст.

Дата смерти

?.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1918 ст.

Отец: Титов Николай Иванович

Мать: Титова (Разницына) Анна Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаносов Рубен Бедросович

Рождение ребёнка
10.11.1944

Сын: Степаносов Владимир Рубенович

Отец ребёнка: Степаносов Рубен Бедросович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаносов Рубен Бедросович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
?.12.1996
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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