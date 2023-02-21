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Титов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

03.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Титов Иван Иванович

Мать: Титова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
09.11.1915 ст.

Жена: Титова Анна Степановна

Рождение ребёнка
03.08.1916 ст.

Сын: Титов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Титова Анна Степановна

Рождение ребёнка
06.07.1918 ст.

Дочь: Степаносова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Титова Анна Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1937
Расстрелл
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