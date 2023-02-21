Титов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти03.10.1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Титов Иван Иванович
Мать: Титова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
09.11.1915 ст.
Жена: Титова Анна Степановна
Рождение ребёнка
03.08.1916 ст.
Мать ребёнка: Титова Анна Степановна
Рождение ребёнка
06.07.1918 ст.
Дочь: Степаносова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Титова Анна Степановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1937
Расстрелл