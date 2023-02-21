Разницына Леонилла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1864 по 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Разницын Александр Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Сын: Разницын Николай Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Сын: Разницын Андрей Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Сын: Разницын Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Дочь: Титова Анна Степановна
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Сын: Разницын Владимир Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Сын: Разницын Иоанн Степанович
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Дочь: Александрова Вера Степановна
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич
Дочь: Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич