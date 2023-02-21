Разницына Леонилла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разницына Леонилла Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1864 по 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1864 по 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.

Сын: Разницын Александр Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
До 1882 ст.

Муж: Разницын Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Разницын Николай Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Разницын Андрей Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Разницын Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.

Дочь: Титова Анна Степановна

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1895 ст.

Сын: Разницын Владимир Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.

Сын: Разницын Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.

Дочь: Александрова Вера Степановна

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1905 ст.

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.

Дочь: Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Разницын Степан Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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