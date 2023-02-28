Бычков Иосиф Данилович
Место рождения
Дата рождения01.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1851
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Казакова Ульяна Бычкова
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
20.12.1876
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1879
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1887
Мать ребёнка: Бычкова Ульяна Степановна
Бракосочетание
12.?.1901
Рождение ребёнка
21.12.1901
Дочь: Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Бычкова Пелагея Кузьминична
Смерть
Неизвестно