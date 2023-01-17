Казакова Ульяна Бычкова
Место рождения
Дата рождения13.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871
Отец: Бычков Иосиф Данилович
Бракосочетание
28.10.1888
Рождение ребёнка
08.01.1890
Дочь: Титова Татьяна Казакова
Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1892
Сын: Андреев Афанасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1895
Сын: Казаков Мефодий Прокофьевич
Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1896
Дочь: Вилкова Устинья Казакова
Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич
Смерть
Неизвестно