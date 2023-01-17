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Казакова Ульяна Бычкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871

Отец: Бычков Иосиф Данилович

Мать: Бычкова Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1888

Муж: Казаков Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
08.01.1890

Дочь: Титова Татьяна Казакова

Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1892

Сын: Андреев Афанасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1895

Сын: Казаков Мефодий Прокофьевич

Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1896

Дочь: Вилкова Устинья Казакова

Отец ребёнка: Казаков Прокофий Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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