Бычкова Ульяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Степан Вонифатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Казакова Ульяна Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
20.12.1876
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
03.04.1887
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович
Смерть
Неизвестно