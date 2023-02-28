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Бычкова Ульяна Степановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Степан Вонифатьевич

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Бычков Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бычков Петр Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Казакова Ульяна Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Бычков Степан Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Бычков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1884

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1887

Сын: Бычков Василий Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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