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Бычков Михаил Иосифович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879

Отец: Бычков Иосиф Данилович

Мать: Бычкова Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бычков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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