Бычков Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения01.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879
Отец: Бычков Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бычкова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно