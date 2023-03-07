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Бычков Степан Иосифович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.12.1876

Дата смерти

11.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Бычков Иосиф Данилович

Мать: Бычкова Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1898

Жена: Бычкова Агриппина Белоусова

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Бычков Иван Степанович

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Бычков Иван Степанович

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Бычков Николай Степанович

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Бычков Александр Степанович

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.02.1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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