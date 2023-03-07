Бычков Степан Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.12.1876
Дата смерти11.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец: Бычков Иосиф Данилович
Бракосочетание
11.11.1898
Рождение ребёнка
09.09.1899
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Рождение ребёнка
11.01.1902
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Рождение ребёнка
28.05.1905
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Бычков Николай Степанович
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Бычков Александр Степанович
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Бычкова Агриппина Белоусова
Смерть
11.02.1911