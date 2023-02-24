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Бычкова Агриппина Белоусова

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Мать: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Бычков Степан Иосифович

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Бычков Иван Степанович

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Бычков Иван Степанович

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Бычков Николай Степанович

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Бычков Александр Степанович

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Бычков Илья Исаевич

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1915

Сын: Бычков Николай

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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