Бычкова Агриппина Белоусова
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1898
Рождение ребёнка
09.09.1899
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
11.01.1902
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
28.05.1905
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Бычков Николай Степанович
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Бычков Александр Степанович
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Бычков Степан Иосифович
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Бычков Илья Исаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1915
Сын: Бычков Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно