Белоусов (Комаровка) Федор Иванович
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кирпичникова Вера Белоусова
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Туманова Александра Белоусова
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бычкова Агриппина Белоусова
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Белоусов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Белоусов Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно