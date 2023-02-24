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Белоусов (Комаровка) Федор Иванович

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Иван Егорович

Мать: Белоусова Татьяна Яковлевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Белоусов Павел Федорович

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кирпичникова Вера Белоусова

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Туманова Александра Белоусова

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бычкова Агриппина Белоусова

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Белоусов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Белоусов Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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