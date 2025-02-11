(Белоусова) Пелагея Федоровна
женский, родилась 01.05.1886, Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 13.04.1887, Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБелоусов (Комаровка) Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьБелоусова (Комаровка) Анастасия АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
01.05.1886
Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.04.1887
Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область