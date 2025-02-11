(Белоусова) Пелагея Федоровна 01.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

(Белоусова) Пелагея Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.05.1886, Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 13.04.1887, Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Белоусов (Комаровка) Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Белоусова (Комаровка) Анастасия АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1886

Отец: Белоусов (Комаровка) Федор Иванович

Мать: Белоусова (Комаровка) Анастасия Алексеевна

Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.04.1887
Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.